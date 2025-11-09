«В разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы улыбка не сходит с лица генсека НАТО Марка Рютте, он то и дело хохочет. Что бы ни произошло с Европой и даже с его страной, ему всё нипочём», — написал сенатор.
По мнению парламентария, получив должность генсека НАТО со значительным вознаграждением, Рютте перестал учитывать интересы избирателей и судьбы европейцев.
Ранее коммодор британского военно-морского флота в отставке Стив Джерми заявил, что НАТО не способно одержать победу в случае прямого военного столкновения с Россией. Так он прокомментировал призыв генерального секретаря альянса Марка Рютте готовиться к долгосрочной конфронтации с Москвой. По словам военного, РФ не намеревалась нападать на страны альянса, а антироссийская риторика на Западе строится на подстрекательстве и не подкреплена реальными планами.
