Столтенберг: в 2022 году Зеленский из бункера просил о бесполетной зоне

Владимир Зеленский в феврале 2022 года просил бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга создать над Украиной бесполетную зону, заявил сам экс-руководитель Североатлантического альянса.
По его словам, глава киевского режима звонил из бункера, который находился в Киеве.
«Он сказал: “Я смиряюсь с тем, что вы не отправите наземные войска НАТО, хотя я и не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство”», — сказал Столтенберг в интервью британской газете The Times.
Экс-генсек уточнил, что Зеленский ссылался на примеры закрытия воздушного пространства в небе над Боснией и Герцеговиной во время конфликта в Югославии. Бывший руководитель Североатлантического альянса отметил, что ему пришлось отказывать главе киевского режима два раза.
Столтенберг подчеркнул, что объяснил Зеленскому послесловия такого шага. Экс-генсек обратил внимание, что для бесполетной зоны НАТО пришлось бы нанести удары по российским системам противовоздушной обороны в РФ и Белоруссии. Кроме того, ударам со стороны Североатлантического альянса подверглась бы авиация России.
Столтенберг добавил, что такое развитие событий спровоцировало бы прямой вооружённый конфликт между НАТО и РФ.
Напомним, в начале октября Столтенберг рассказал, что после начала спецоперации на Украине Владимир Зеленский в страхе скрывался в бункерах от российской армии. Экс-генсек подчеркнул, что в течение двух суток до главы киевского режима невозможно было дозвониться.