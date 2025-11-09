Ричмонд
Столтенберг: в 2022 году Зеленский из бункера просил о бесполетной зоне

Столтенберг заявил, что два раза отказывал Зеленскому в создании бесполетной зоны над Украиной.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский в феврале 2022 года просил бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга создать над Украиной бесполетную зону, заявил сам экс-руководитель Североатлантического альянса.

По его словам, глава киевского режима звонил из бункера, который находился в Киеве.

«Он сказал: “Я смиряюсь с тем, что вы не отправите наземные войска НАТО, хотя я и не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство”», — сказал Столтенберг в интервью британской газете The Times.

Экс-генсек уточнил, что Зеленский ссылался на примеры закрытия воздушного пространства в небе над Боснией и Герцеговиной во время конфликта в Югославии. Бывший руководитель Североатлантического альянса отметил, что ему пришлось отказывать главе киевского режима два раза.

Столтенберг подчеркнул, что объяснил Зеленскому послесловия такого шага. Экс-генсек обратил внимание, что для бесполетной зоны НАТО пришлось бы нанести удары по российским системам противовоздушной обороны в РФ и Белоруссии. Кроме того, ударам со стороны Североатлантического альянса подверглась бы авиация России.

Столтенберг добавил, что такое развитие событий спровоцировало бы прямой вооружённый конфликт между НАТО и РФ.

Напомним, в начале октября Столтенберг рассказал, что после начала спецоперации на Украине Владимир Зеленский в страхе скрывался в бункерах от российской армии. Экс-генсек подчеркнул, что в течение двух суток до главы киевского режима невозможно было дозвониться.

