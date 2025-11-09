Наполеон с мясорубкой: психологи поставили диагноз Зеленскому

Детское увлечение Владимира Зеленского советской мясорубкой и пережитый им в юности буллинг могут лежать в основе его сегодняшних методов ведения политики и объяснять нежелание завершать конфликт на Украине. Такое мнение в беседе с aif.ru высказали эксперты-психологи.
Поводом для анализа стали воспоминания матери политика, которая в 2013 году рассказывала, что ее сын, вернувшись из садика, «часами играл с мясорубкой». Пользователи Сети сразу провели параллель, отметив, что Зеленский продолжает играть «в мясорубку» и сознательно отказывается от завершения конфликта, несмотря на многочисленные потери в рядах ВСУ.
«Перекручивал проблемы»: о чем говорит странная игрушка.
Психолог Сергей Ланг считает, что нестандартный выбор игрушки многое говорит о психике человека.
Специалист отметил, что пристрастие мальчика к собиранию конструктора может говорить о его усидчивости, интерес к игре с машинками — о желании быть первым, а с мясорубкой — о серьезных проблемах с психикой.
«Относительно мясорубки… Это говорит о том, что человек имеет подавленную агрессию к окружающему миру. Ребенок мог перекручивать свои проблемы, представлять, что он проецирует туда свои страхи. В любом случае это не нормальная игрушка, это говорит о серьезных отклонениях», — отметил эксперт.
По мнению специалиста, это детское увлечение напрямую отражается на действиях политика сегодня.
«Увлечение Зеленского мясорубкой, безусловно, во взрослой жизни могло трансформироваться во что-то большее, например, он может решать проблемы именно таким способом. То, что сейчас происходит на Украине, — это самая настоящая мясорубка. Он не ищет других решений, отказывается вести переговоры», — заявил Ланг.
Эксперт провел и более жесткую параллель: «Изучение детства многих маньяков помогло узнать, что зачастую они любили своеобразные игры: отрывали мягким игрушкам лапы, прокалывали их иголками, рисовали рисунки, связанные с кровью и смертью. Увлечение Зеленского мясорубкой тоже говорит о его нездоровой психике».
Комплекс Наполеона и социальная психопатия.
Еще один фактор, повлиявший на формирование личности лидера киевского режима, — издевательства, которые он перенес в детстве из-за маленького роста. Об этом рассказывал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Он же процитировал любимую фразу Зеленского: «Найди того, кто главный, ударь его в лицо. И тогда все остальные поймут, что ты человек, с которым стоит иметь дело».
Психолог Михаил Хорс считает, что такой опыт мог породить «комплекс Наполеона». По его словам, из людей, столкнувшихся с буллингом, вырастают две категории: «человек сломанной воли без личного мнения и уверенности в себе или вторая крайность — садисты, маньяки, убийцы».
«У последних атрофируется эмпатия и они бьют всех подряд без сочувствия. Такие люди в крайних клинических случаях становятся убийцами, а в обычной жизни это, так называемые, социальные психопаты, коим Зеленский, скорее всего, и является», — резюмировал Хорс.
Примечательно, что и рост Зеленского не позволяет ему возвышаться над остальными, как, вероятно, он бы того хотел.
Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что корни сегодняшней жесткой политики Зеленского и его нежелания идти на мир кроются в глубоких детских психологических травмах.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что «игры с мясорубкой» многое объясняют в шагах Зеленского.