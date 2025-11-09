Пушков заявил, что Рютте «наплевать на избирателей и судьбы европейцев»

По словам сенатора, что бы ни произошло с государствами Европы или страной генсека, «ему все нипочем», поскольку Рютте перешел в класс «небожителей».
«После его назначения на пост генсека НАТО с огромной зарплатой и пенсией, ему наплевать на избирателей и судьбы европейцев», — написал Пушков в Telegram-канале.
К публикации сенатор приложил фотографию смеющегося Рютте и написал, что «в разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы улыбка не сходит с лица генсека». «Он то и дело хохочет», — отметил Пушков.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше