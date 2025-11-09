Ричмонд
Пушков заявил, что Рютте «наплевать на избирателей и судьбы европейцев»

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Сенатор Алексей Пушков заявил, что генсек НАТО Марк Рютте смеется над избирателями и судьбами европейцев в разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы.

Источник: Reuters

По словам сенатора, что бы ни произошло с государствами Европы или страной генсека, «ему все нипочем», поскольку Рютте перешел в класс «небожителей».

«После его назначения на пост генсека НАТО с огромной зарплатой и пенсией, ему наплевать на избирателей и судьбы европейцев», — написал Пушков в Telegram-канале.

К публикации сенатор приложил фотографию смеющегося Рютте и написал, что «в разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы улыбка не сходит с лица генсека». «Он то и дело хохочет», — отметил Пушков.

