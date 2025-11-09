Глеб Никитин раскритиковал качество медицинской помощи в Балахне: «Ситуация возмутительная и критическая»

«Посетил в Балахне Центральную районную больницу, к которой остается много вопросов. Пообщался с пациентами: многие из них ждут неделями, чтобы попасть на прием к терапевту. Специалистов не хватает. Ситуация возмутительная и критическая, ни в одном из муниципалитетов региона проблема с качеством оказания медицинской помощи не стоит так остро, как в Балахне. Один терапевт на всю поликлинику», — возмутился Глеб Никитин.
Он заверил, что власти региона теперь станут заниматься системой здравоохранения Балахны в особом порядке. Губернатор поручили главе минздрава области Галине Михайловой подготовить список антикризисных мер.
«В ближайшее время в Балахну отправятся пять участковых терапевтов из Нижнего в командировку», — пообещал Никитин.
По его словам, качественная медпомощь должна быть доступна для жителей всех территорий Нижегородской области.
Также Глеб Никитин констатировал, что стационар местной ЦРБ находится в недопустимом состоянии.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Генпрокуратура инициировала проверку того, как пациентов с заболеваниями почек обеспечивают необходимыми препаратами в шести регионах ПФО, включая Нижегородскую область. Поводом для этого послужила информация в СМИ, что в ряде субъектов якобы имеется дефицит лекарств.