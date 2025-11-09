Глеб Никитин раскритиковал качество медицинской помощи в Балахне: «Ситуация возмутительная и критическая»

«Посетил в Балахне Центральную районную больницу, к которой остается много вопросов. Пообщался с пациентами: многие из них ждут неделями, чтобы попасть на прием к терапевту. Специалистов не хватает. Ситуация возмутительная и критическая, ни в одном из муниципалитетов региона проблема с качеством оказания медицинской помощи не стоит так остро, как в Балахне. Один терапевт на всю поликлинику», — возмутился Глеб Никитин.