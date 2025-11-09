Ричмонд
Новый мэр Нью-Йорка заявил, что полиция города не будет сотрудничать с ICE

В своем первом публичном заявлении после избрания на пост мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани подтвердил ранее действовавший курс городской полиции, которая отказывается от взаимодействия с федеральной иммиграционной службой США (ICE).

Как он пояснил в эфире телеканала Spectrum News, правоохранительные органы мегаполиса не станут содействовать ICE в их действиях, направленных, по его мнению, на запугивание жителей всех пяти районов города.

Победивший на выборах как демократический социалист, Мамдани стал самым молодым градоначальником Нью-Йорка в этом столетии и первым мусульманином, занявшим эту ключевую должность.

Ранее сообщалось, что в США потерпел крушение вертолет.

