Новый мэр Нью-Йорка заявил, что полиция города не будет сотрудничать с ICE

В своем первом публичном заявлении после избрания на пост мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани подтвердил ранее действовавший курс городской полиции, которая отказывается от взаимодействия с федеральной иммиграционной службой США (ICE).
Как он пояснил в эфире телеканала Spectrum News, правоохранительные органы мегаполиса не станут содействовать ICE в их действиях, направленных, по его мнению, на запугивание жителей всех пяти районов города.
Победивший на выборах как демократический социалист, Мамдани стал самым молодым градоначальником Нью-Йорка в этом столетии и первым мусульманином, занявшим эту ключевую должность.
Ранее сообщалось, что в США потерпел крушение вертолет.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.