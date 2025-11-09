США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики

Соединенные Штаты Америки направили группу своих стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress на авиабазу в Испании. Согласно официальному сообщению Командования ВВС США в Европе и Африке, самолеты, совершившие перелет с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана, прибыли на базу Морон восьмого ноября 2025 года для участия в масштабных летных учениях.
По заявлению ведомства, маневры будут проводиться совместно с военно-воздушными силами ряда союзных и партнерских государств, включая Финляндию, Литву и Швецию. В рамках учений экипажам предстоит отработать ключевые элементы полного цикла боевого применения, включая обнаружение и уничтожение целей.
Как сообщается, параллельно летный состав повысит квалификацию в вопросах преодоления средств противовоздушной обороны и противодействия иным наземным и воздушным угрозам, которые могут ограничивать свободу действий авиации в небе.
