США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики

Соединенные Штаты Америки направили группу своих стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress на авиабазу в Испании. Согласно официальному сообщению Командования ВВС США в Европе и Африке, самолеты, совершившие перелет с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана, прибыли на базу Морон восьмого ноября 2025 года для участия в масштабных летных учениях.