Уровень дезертирства в Вооружённых силах Украины достиг рекордных цифр. Об этом рассказал корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
«По данным местных СМИ, в октябре около 21 600 военнослужащих ВСУ дезертировали. А с начала года, если верить статистике, этот показатель уже достиг примерно 180 000 человек. Это действительно серьёзные цифры», — отметил Ваннер.
Он также подчеркнул, что украинская армия несёт огромные потери каждый месяц. Из-за этого правительство вынуждено усиливать мобилизацию, чтобы пополнить ряды.
«Насильственная вербовка, к сожалению, всё ещё остаётся актуальной темой на Украине», — добавил журналист.
Недавно военный корреспондент KP.RU Александр Коц рассказал о рекордном числе самовольных оставлений частей в ВСУ. Ранее издание Military Watch Magazine сообщило, что общие потери украинской армии составляют более 1,7 миллиона боевиков. Авторы материала подчеркнули, что эти цифры становятся триггером для новобранцев.