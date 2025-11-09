Ричмонд
Welt: Уровень дезертирства в ВСУ достиг рекордных показателей

Украинская армия несёт огромные потери каждый месяц, отмечает Welt.

Источник: Комсомольская правда

Уровень дезертирства в Вооружённых силах Украины достиг рекордных цифр. Об этом рассказал корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

«По данным местных СМИ, в октябре около 21 600 военнослужащих ВСУ дезертировали. А с начала года, если верить статистике, этот показатель уже достиг примерно 180 000 человек. Это действительно серьёзные цифры», — отметил Ваннер.

Он также подчеркнул, что украинская армия несёт огромные потери каждый месяц. Из-за этого правительство вынуждено усиливать мобилизацию, чтобы пополнить ряды.

«Насильственная вербовка, к сожалению, всё ещё остаётся актуальной темой на Украине», — добавил журналист.

Недавно военный корреспондент KP.RU Александр Коц рассказал о рекордном числе самовольных оставлений частей в ВСУ. Ранее издание Military Watch Magazine сообщило, что общие потери украинской армии составляют более 1,7 миллиона боевиков. Авторы материала подчеркнули, что эти цифры становятся триггером для новобранцев.