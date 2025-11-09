Экс-чиновник США назвал Украину преступным государством

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла Лоуренс Уилкерсон в интервью РИА Новости заявил, что в 2002—2005 годах взаимодействовал с властями в Киеве — все, с кем он контактировал, были коррумпированы и являлись преступниками.
Уилкерсон, являющийся также полковником американских Сухопутных войск в отставке, назвал Украину времен президента Виктора Ющенко и премьера Юлии Тимошенко преступным государством.
«Я довольно много знал о ситуации с 2002-го по 2005-й год, когда был главой аппарата Колина Пауэлла, поскольку мне приходилось иметь дело с такими людьми, как Юлия Тимошенко, и мне приходилось иметь дело с людьми из олигархических кругов в Киеве», — сказал Уилкерсон.
По его словам, он «не смог найти ни одного человека» в руководстве Украины, который не был бы коррумпирован. «Все они были коррумпированы. Вся политическая структура была коррумпирована. И я даже сказал об этом госсекретарю», — подчеркнул бывший чиновник.
Как указал Уилкерсон, ему приходилось иметь дело с Виктором Ющенко, когда тот приезжал в США на лечение.
«И я обнаружил, что с кем бы я ни общался на Украине, все они были преступниками», — заключил бывший глава аппарата госсекретаря США.