Стали известны подробности задержания 8 новосибирцев у Сквера Революции в годовщину Великой

Вечером 7 ноября в Новосибирске сотрудники полиции задержали группу активистов, пришедших возложить цветы в сквере Героев революции. Сиб.фм пообщался с одним из активистов и получил официальный комментарий МВД.
Как говорит один из задержанных, представитель РКП (и) Сергей Крупенько, ранее он с соратниками уведомляли мэрию о планах возложить цветы к мемориалу в Сквере Революции и провести акцию с флагами и плакатами в честь годовщины Октябрьской революции.
По словам Крупенько, мэрия отказала в проведении пикета, сославшись на запланированные исследования мемориального панно и братских могил. Тогда участники решили отказаться от флагов и плакатов, ограничившись возложением цветов. У входа в сквер дежурили полицейские, разговор с которыми не задался.
«Мы хотели понять причину того, что нас не допускают, а после — пойти на площадь Ленина, возложив цветы к мемориалам сквера или на площади. Прозвучало предупреждение в мегафон о том, что мы мешаем проходу граждан и нужно разойтись. Через минуту начались задержания, нас в автозаке доставили в отдел полиции», — говорит Крупенько.
В отдел МВД доставили восемь человек, двоих из которых задержали уже у ближайшей станции метро, говорит Крупенько.
«Почти три часа мы там провели, пока досмотр личных вещей, пока адвоката дождались. У нас проводили досмотр. Интересный нюанс: в документах указывали, что экран у смартфона такой-то модели треснут», — добавил активист.
Досмотр «в целях отыскания и изъятия запрещенных вещей, предметов, веществ» велся при понятых под видеозапись. У Крупенько ничего такого не нашли, но выдали повестку явится в отдел МВД 14 ноября по делу об административном правонарушении по ст. 19.3. (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
В областном главке полиции информацию о задержании активистов подтвердили.
«В отдел полиции № 1 “Центральный” было доставлено 8 человек для проверки личности. Протоколов в отношении граждан не составлялось», — сообщили в ГУ МВД в ответ на запрос Сиб.фм.