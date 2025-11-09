Силы ПВО уничтожили беспилотники в двух районах Ростовской области

В ночное время на территории Ростовской области была зафиксирована попытка воздушной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов. По информации, распространенной губернатором региона Юрием Слюсарем в его Telegram-канале, системы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА ВСУ.