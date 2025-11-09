Пушков: Рютте стал «небожителем», которому наплевать на судьбы европейцев

Член конституционного комитета Совета Федерации РФ Алексей Пушков раскритиковал генерального секретаря НАТО Марка Рютте за его «ядерную риторику» и неуместный, по мнению сенатора, юмор в разгар кризиса в отношениях России и альянса.
Пушков заявил, что, несмотря на серьезность ситуации, Рютте сохраняет «улыбку» и «хохочет», как будто его не волнуют судьбы Европы и ее жителей.
Сенатор считает, что после назначения на пост генсека НАТО Рютте стал «небожителем», которому «наплевать» на избирателей и европейцев. Пушков отметил, что генсек продолжает выступать с речами, наносить визиты и «смеяться над» проблемами, неизменно пребывая в хорошем настроении, что неуместно в условиях «самого опасного кризиса в истории современной Европы».
— В разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы улыбка не сходит с лица генсека НАТО Марка Рютте, он то и дело хохочет. Что бы ни произошло с Европой и даже с его страной, ему все нипочем, — написал Пушков в своем Telegram-канале.
6 ноября Рютте резко прокомментировал вопрос о возможной реакции альянса на ядерные испытания в России. Во время встречи с президентом Румынии Никушором Даном Рютте попросили высказаться о заседании Совбеза РФ, где обсуждалась возможность возобновления ядерных испытаний, и уточнить позицию НАТО. Он заявил, что «давно перестал реагировать на встречи», которые организует президент России Владимир Путин.