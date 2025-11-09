Пушков: Рютте стал «небожителем», которому наплевать на судьбы европейцев

— В разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы улыбка не сходит с лица генсека НАТО Марка Рютте, он то и дело хохочет. Что бы ни произошло с Европой и даже с его страной, ему все нипочем, — написал Пушков в своем Telegram-канале.