Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении разностороннего сотрудничества с Камбоджей

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони и народ этой страны с национальным праздником — Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Камбоджа — страна с богатым культурным наследием, духовными традициями, которые народ бережно сохраняет. Ваше государство уверенно двигается вперед по пути устойчивого развития и повышения качества жизни граждан. Благодаря быстрому экономическому росту Королевство создает перспективные направления для инвестиций, труда и социального прогресса», — говорится в поздравлении.
«Беларусь заинтересована в расширении разностороннего сотрудничества с Камбоджей — важным партнером в Азиатском регионе. Уверен, мы имеем все возможности существенно активизировать белорусско-камбоджийское взаимодействие в таких сферах, как сельское хозяйство, промышленность и образование», — отметил глава государства.
Александр Лукашенко пожелал Нородому Сихамони здоровья, счастья и успехов, а народу Королевства — мира, солидарности и процветания. −0-