Во Франции раскритиковали удары США в Карибском море

Глава МИД Франции Барро раскритиковал удары США в Карибском море.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро раскритиковал удары США по предполагаемым наркоторговцам в Карибском море и Тихом океане.

«(Нанеся эти удары, США — ред.) обошлись без положений международного права и морского права», — заявил министр в комментарии агентству Франс Пресс.

Министр выразил обеспокоенность напряженной ситуацией в регионе.

В то же время он заявил о решимости французских властей противостоять обороту наркотиков, который переживает взрывной рост в Европе, назвав это вопросом безопасности французов.

Ранее Барро заявил, что Франция усилит борьбу с наркотрафиком путем активизации работы своих посольств в странах Латинской Америки.

В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.

