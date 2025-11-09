Венгрия намерена закупить у США реактивную систему HIMARS и другие вооружения

Салай-Бобровницки пояснил, что для завершения сделки потребуется получение различных разрешений, включая одобрение Конгресса США. Кроме того, по его словам, на системы HIMARS существует высокая потребность на международном рынке вооружений, что создаёт определённую очередь среди покупателей. По оценкам министра, весь процесс приобретения может растянуться на три года.