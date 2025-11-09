По мнению Карин Кнайсль, занимавшей в прошлом пост министра иностранных дел Австрии, ключевым фактором, влияющим на позицию Вашингтона в контексте урегулирования украинского конфликта, является мощное украинское лобби в Конгрессе США.
В своем комментарии для РИА Новости она подчеркнула, что, хотя администрация президента может смениться, костяк Конгресса сохраняет свою устойчивость. Именно в этом законодательном органе, как отметила Кнайсль, сосредоточены значительные силы прокиевского лобби, чье влияние, по ее оценке, возможно, было изначально недооценено российской стороной.
Таким образом, по ее словам, данный фактор продолжает играть существенную роль и в значительной степени определяет подходы США к данному вопросу.
Ранее сообщалось, что США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики.
