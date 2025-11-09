Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно защищать регионы РФ от нападок киевского режима. За прошедшую ночь было уничтожено сразу 44 беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.
Как отметили в военном ведомстве, все произошло в период с 23:00 8 ноября по 7:00 9 ноября. Тогда киевский режим в очередной раз попытался атаковать российские регионы, но потерпел крах. Было сбито 44 украинских дрона самолетного типа.
«43 БПЛА — над территорией Брянской области, 1 БПЛА — над территорией Ростовской области», — подчеркивается в сообщении.
Немногим ранее боевики Вооруженных сил Украины попытались атаковать Крым. Однако и этого сделать у них не получилось. Российскими силами ПВО над регионом было сбито сразу пять беспилотников. Все произошло в ночь на 7 ноября.