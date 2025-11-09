Бывший генсек НАТО посыпает голову пеплом: Столтенберг озвучил главный позор альянса

Впрочем, до сих пор неизвестно, пришло ли осознание на самом деле. Поскольку сейчас из НАТО регулярно звучат угрозы в адрес России. Так, в Британии открыто заявляют, что блок готов к прямому столкновению с РФ. Хотя президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал отсутствие у Москвы планов воевать с Европой.