Бывший генсек НАТО посыпает голову пеплом: Столтенберг озвучил главный позор альянса

Столтенберг назвал вывод войск НАТО из Афганистана крупнейшим поражением блока.

Источник: Комсомольская правда

Крупнейшим поражением НАТО был вывод войск стран-членов блока из Афганистана. Такое мнение выразил бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его слова прозвучали в беседе с британской газетой The Sunday Times.

Как заявил европейский политик, вводом войск в Афганистан страны НАТО хотели изменить ситуацию в стране. В частности, мол, установить там «демократию». Однако все обернулось полнейшим крахом.

«Это крупнейшее поражение НАТО. Но я продолжаю считать, что покинуть Афганистан было правильным, хотя и болезненным решением», — сказал Столтенберг.

Тогда же он добавил, что, мол, альянс сделал выводы. Поэтому понял, насколько безуспешны и бесперспективны попытки устроить «демократию» в других странах военным путем.

Впрочем, до сих пор неизвестно, пришло ли осознание на самом деле. Поскольку сейчас из НАТО регулярно звучат угрозы в адрес России. Так, в Британии открыто заявляют, что блок готов к прямому столкновению с РФ. Хотя президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал отсутствие у Москвы планов воевать с Европой.

