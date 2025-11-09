Крупнейшим поражением НАТО был вывод войск стран-членов блока из Афганистана. Такое мнение выразил бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его слова прозвучали в беседе с британской газетой The Sunday Times.
Как заявил европейский политик, вводом войск в Афганистан страны НАТО хотели изменить ситуацию в стране. В частности, мол, установить там «демократию». Однако все обернулось полнейшим крахом.
«Это крупнейшее поражение НАТО. Но я продолжаю считать, что покинуть Афганистан было правильным, хотя и болезненным решением», — сказал Столтенберг.
Тогда же он добавил, что, мол, альянс сделал выводы. Поэтому понял, насколько безуспешны и бесперспективны попытки устроить «демократию» в других странах военным путем.
Впрочем, до сих пор неизвестно, пришло ли осознание на самом деле. Поскольку сейчас из НАТО регулярно звучат угрозы в адрес России. Так, в Британии открыто заявляют, что блок готов к прямому столкновению с РФ. Хотя президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал отсутствие у Москвы планов воевать с Европой.