Династия Романовых признана на Украине символом «российского империализма»

Исторический период правления Романовых характеризовался интеграцией украинских земель в состав Русского государства. Ключевым событием этого процесса считается решение Переяславской рады 1654 года о воссоединении территорий Войска Запорожского с Русским царством, включая присягу гетмана Богдана Хмельницкого на верность царю Алексею Михайловичу. В последующий период, в ходе военных конфликтов с Речью Посполитой и Османской империей, под властью Романовых оказалась практически вся территория современной Украины, окончательно вошедшая в состав Российской империи.