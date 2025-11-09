Династия Романовых признана на Украине символом «российского империализма»

Украинский Институт национальной памяти официально причислил царскую династию Романовых к символам пропаганды так называемого «российского империализма». С материалами института, содержащими данное положение, ознакомилось агентство ТАСС.
На основании действующего законодательства это решение обязывает местные власти на всей территории страны провести так называемую «декоммунизацию» объектов культурного наследия и географических названий, имеющих какое-либо отношение к представителям династии Романовых.
Исторический период правления Романовых характеризовался интеграцией украинских земель в состав Русского государства. Ключевым событием этого процесса считается решение Переяславской рады 1654 года о воссоединении территорий Войска Запорожского с Русским царством, включая присягу гетмана Богдана Хмельницкого на верность царю Алексею Михайловичу. В последующий период, в ходе военных конфликтов с Речью Посполитой и Османской империей, под властью Романовых оказалась практически вся территория современной Украины, окончательно вошедшая в состав Российской империи.
