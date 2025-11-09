Франция отправила на Украину старые рыболовные сети для ловли дронов

«Посол Украины приехал в Бретань и поблагодарил нас за то, что мы делаем», — рассказал президент Kernic Solidarités Жерар Ле Дафф. «В этом регионе у нас нет недостатка в рыболовных сетях. Проблема в том, что с ними делать, поскольку несколько компаний по их переработке закрылись. Если они нужны для создания противодронных заграждений и спасения жизней на Украине, они могут их получить», — отметил он.