Франция отправила на Украину старые рыболовные сети для ловли дронов

Франция отправляет на Украину старые рыболовные сети для защиты от дронов, пишет The Guardian.
Сети из конского волоса для ловли морского черта вдоль побережья Бретани обычно служат от 12 до 24 месяцев, после чего изнашиваются и их выбрасывают. Ежегодно списывается около 800 т сетей, отмечает издание.
Благотворительная организация Kernic Solidarités уже направила в страну две партии сетей общей длиной 280 км. Украинцы используют их вдоль линии фронта для создания туннелей, в которых запутываются беспилотники.
«Украинцы сказали нам, что им не нужны старые сети. Им прислали довольно много бесполезных сетей. Сети, которые мы отправляем, сделаны из конского волоса и используются для глубоководной рыбалки на морского черта, который довольно мощный и бьет по сетям с силой, сравнимой с силой дрона», — рассказал сотрудник организации Кристиан Абазиу.
По его словам, сначала их использовали врачи для защиты госпиталей вдоль линии фронта, но теперь применяют также на дорогах, мостах.
«Посол Украины приехал в Бретань и поблагодарил нас за то, что мы делаем», — рассказал президент Kernic Solidarités Жерар Ле Дафф. «В этом регионе у нас нет недостатка в рыболовных сетях. Проблема в том, что с ними делать, поскольку несколько компаний по их переработке закрылись. Если они нужны для создания противодронных заграждений и спасения жизней на Украине, они могут их получить», — отметил он.
В сентябре газета The Wall Street Journal писала, что дроны стали атаковать пути снабжения украинских войск примерно в 20 км от линии фронта — раньше эти дороги считались безопасными. «Враг выбирает участок дороги и превращает его в ночной кошмар», — цитировало издание слова младшего сержанта ВСУ.
В том же месяце главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщал, что Киев создает новую систему ПВО в составе ВВС — из беспилотных дронов-перехватчиков.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.