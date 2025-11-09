КНР приостановила запрет на экспорт в США галлия, германия и сурьмы

В декабре 2024 года Китай обнародовал уведомление № 46, усиливающее контроль за экспортом определенных товаров двойного назначения в США с целью защиты национальной безопасности и национальных интересов. Второй пункт уведомления гласит, что с момента публикации документа экспорт в США товаров, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами, будет запрещен.