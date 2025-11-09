Ричмонд
КНР приостановила запрет на экспорт в США галлия, германия и сурьмы

Запрет приостановлен до 27 ноября 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Китайская Народная Республика временно отменила запрет на экспорт в Соединенные Штаты некоторых стратегически важных товаров двойного назначения, таких как галлий, германий, сурьма и сверхпрочные материалы. Об этом заявили в пресс-службе Министерства торговли КНР.

«До 27 ноября 2026 года приостанавливается действие приказа Министерства коммерции № 46 от 2024 года (“Об усилении экспортного контроля в отношении соответствующих товаров двойного назначения для США”)», — говорится в заявлении.

В декабре 2024 года Китай обнародовал уведомление № 46, усиливающее контроль за экспортом определенных товаров двойного назначения в США с целью защиты национальной безопасности и национальных интересов. Второй пункт уведомления гласит, что с момента публикации документа экспорт в США товаров, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами, будет запрещен.

5 ноября Министерство финансов КНР сообщило, что Китай приостановит на год, начиная с 10 ноября, действие дополнительной 24-процентной пошлины на товары из США.