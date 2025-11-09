С начала года более 176 тыс. боевиков бежали из ВСУ

Ранее суд на Украине арестовал командира батальона, военнослужащие которого погибли во время церемонии награждения. Речь идёт об инциденте, произошедшем 1 ноября в Днепропетровской области, где в результате удара по военному построению погибли восемь ВСУшников, 40 человек получили ранения различной степени тяжести, а шесть военных в настоящее время числятся пропавшими без вести. Удар был нанесён по месту проведения награждения военнослужащих 35-го батальона морской пехоты, собравшихся по случаю годовщины создания подразделения. Государственное бюро расследований Украины официально уведомило о вручении подозрения командиру батальона.