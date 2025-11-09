ТАСС: Украина получила от Запада за год $52 млрд

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Общий объем внешней финансовой помощи (не считая поставок вооружений, средств на их закупку и инвестиций в ВПК Украины) за период с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года составил $52 млрд, из них $22,9 млрд за счет процентов с замороженных активов РФ. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Национального банка Украины.