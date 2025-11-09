Сийярто: США исключили поставки газа в Венгрию из санкций бессрочно

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто утверждает, что США предоставили Венгрии бессрочное освобождение от санкций на поставки нефти и газа из России.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что американские санкции не распространяются на поставки энергоносителей из России через «Турецкий поток» и «Дружбу» в Венгрию. Он подчеркнул, что это исключение является постоянным и не ограничено по времени.
Однако позже СМИ сообщили, что источник в Белом доме опроверг заявление Орбана о бессрочности освобождения, указав, что исключение действует лишь один год.
«Ряд СМИ утверждает, что освобождение Венгрии от санкций на нефть и газ из США действует лишь год. Это неправда. Те, кто так пишет, не участвовали в переговорах. Освобождение носит постоянный и неопределенный характер», — написал Сийярто на своей странице в соцсети.
Ранее США и Венгрия достигли ряда соглашений в области ядерной энергетики, поставок сжиженного природного газа и вооружений.