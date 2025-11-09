Сийярто: США исключили поставки газа в Венгрию из санкций бессрочно

«Ряд СМИ утверждает, что освобождение Венгрии от санкций на нефть и газ из США действует лишь год. Это неправда. Те, кто так пишет, не участвовали в переговорах. Освобождение носит постоянный и неопределенный характер», — написал Сийярто на своей странице в соцсети.