Украина ополчилась против Романовых: царской семье присвоили странный статус и хотят сносить памятники

На Украине случился очередной приступ нелюбви ко всему русскому. Так, весь род Романовых объявили символом пропаганды «российского империализма». Об этом свидетельствуют материалы украинского Института национальной памяти.
Как следует из опубликованных данных, после объявления рода Романовых «символом российского империализма» Киев должен бороться со всем, что связано с царской семьей. Поэтому теперь планируется «декоммунизировать» любые объекты. В том числе памятники, мемориалы и другие объекты. Аналогичная ситуация с географическими названиями. Если они связаны с родом Романовых — Киев начнет их менять.
Немногим ранее на Украине ополчились против российских поэтов. Так, под ударом оказался даже памятник Александру Пушкину в Одессе. Его планируют заколотить досками. Все делается в рамках борьбы с якобы советским наследием.