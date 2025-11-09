Украина ополчилась против Романовых: царской семье присвоили странный статус и хотят сносить памятники

Как следует из опубликованных данных, после объявления рода Романовых «символом российского империализма» Киев должен бороться со всем, что связано с царской семьей. Поэтому теперь планируется «декоммунизировать» любые объекты. В том числе памятники, мемориалы и другие объекты. Аналогичная ситуация с географическими названиями. Если они связаны с родом Романовых — Киев начнет их менять.