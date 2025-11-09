Над Россией сбили 44 украинских беспилотника. Военная операция, день 1355-й

9:10 Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал генсека НАТО Марка Рютте прекратить поставки оружия Украине во избежание ядерной войны.
9:02 Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что свет в некоторых частях Воронежа отключали из-за возгорания на одном из коммунальных объектов после ночного удара БПЛА.
8:35 Губернатор Гладков сообщил о серьезных повреждениях системы энергоснабжения и теплоснабжения Белгорода после ракетного обстрела ВСУ вечером в субботу.
8:11 Бывший генсек НАТО и глава минфина Норвегии Йенс Столтенберг заявил газете Times, что ~альянс не станет провоцировать начало Третьей мировой войны из-за Украины~.
8:05 ? Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 44 украинских дрона над российской территорией.
8:00 Сегодня 1355-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.