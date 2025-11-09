Орбан заявил, что санкции США сняты с Венгрии бессрочно, а не на один год

Ранее сообщалось, что освобождение Венгрии от американских санкций в отношении российских энергоносителей действительно имеет срок — один год. Это позволит Будапешту продолжать получать нефть и газ из России по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток». До этого на переговорах с Дональдом Трампом Виктор Орбан отмечал, что отказ от российского топлива стал бы серьёзным ударом по экономике страны, не имеющей выхода к морю и ограниченной в портовых возможностях.