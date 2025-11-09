Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине приравняли династию Романовых к символам «российского империализма»

Украинский Институт национальной памяти признал род Романовых символом «российского империализма». Такую информацию распространило ТАСС со ссылкой на материалы института.

Источник: Life.ru

Согласно закону, местные власти должны «декоммунизировать» объекты культурного наследия и географические названия, связанные с Романовыми.

В период правления династии Романовых происходило постепенное включение украинских территорий в состав Русского государства, а затем и Российской империи. Ключевым событием стало решение Переяславской рады в 1654 году, закрепившее союз Войска Запорожского с Русским царством, после чего гетман Богдан Хмельницкий присягнул русскому царю. В дальнейшем, в ходе военных конфликтов с Речью Посполитой и Османской империей, почти вся территория современной Украины оказалась под властью Романовых.

Ранее в Одессе коммунальные службы заколотили досками памятник поэту Александру Пушкину на Приморском бульваре. До этого активисты требовали снести монумент. Но местные власти заявили, что это невозможно, так как памятник внесён в реестр ЮНЕСКО.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.