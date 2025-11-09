Европейские политики, которые своими жесткими заявлениями пытаются спровоцировать Россию, не достигнут своих целей. Такую точку зрения высказал в эфире YouTube-канала Deep Dive отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.
Как отметил американский военный, ключевые страны Европы все еще продолжают использовать военный нарратив.
«Они могут продолжать попытки взбесить Россию, однако это не помешает ей действовать», — заявил он.
Дэвис также добавил, что Западу необходимо тщательно проанализировать российские вооружения, чтобы получить ясное представление о реальной обстановке в зоне специальной военной операции.
Ранее Дэниел Дэвис заявил, что США должны надавить на Украину и ЕС ради завершения конфликта.