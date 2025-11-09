Названы страны, которые ограничили визы россиянам ещё до решения ЕК

«Страны, приостановившие выдачу туристических виз: Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Финляндия, Норвегия, Бельгия, Нидерланды. Въезд для туристов из России, как правило, закрыт, даже при наличии визы другой шенгенской страны», — рассказал Гареев.
Часть стран ЕС не только прекратила выдачу туристических виз россиянам, но и закрыла для них въезд, даже если у путешественников есть действующий шенген. В других странах, включая Испанию и Германию, визовый процесс остаётся нестабильным: первая периодически приостанавливает приём документов, а вторая ужесточила проверки и увеличила срок рассмотрения до трёх месяцев. При этом Греция, Италия, Франция и Венгрия сохраняют более мягкий подход. Эти государства продолжают выдачу виз, однако сроки оформления могут достигать 45−60 дней.
Ранее Еврокомиссия выразила обеспокоенность тем, что Венгрия продолжает выдавать гражданам России национальные разрешения на въезд. Такие документы оформляются по внутреннему законодательству страны и не являются визами. Брюссель уже ведёт переговоры с Будапештом по этому вопросу, чтобы прояснить ситуацию.
