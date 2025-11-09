Названы страны, которые ограничили визы россиянам ещё до решения ЕК

Часть стран ЕС не только прекратила выдачу туристических виз россиянам, но и закрыла для них въезд, даже если у путешественников есть действующий шенген. В других странах, включая Испанию и Германию, визовый процесс остаётся нестабильным: первая периодически приостанавливает приём документов, а вторая ужесточила проверки и увеличила срок рассмотрения до трёх месяцев. При этом Греция, Италия, Франция и Венгрия сохраняют более мягкий подход. Эти государства продолжают выдачу виз, однако сроки оформления могут достигать 45−60 дней.