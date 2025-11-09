МИПТ Узбекистана обсуждает с КНР перспективы сотрудничества в сфере цифровых технологий

ТАШКЕНТ, 9 ноября — Sputnik. Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Ильзат Касимов во время визита в Шанхай встретился с заместителем министра промышленности и информатизации Китая Сюн Цзицзюнем.