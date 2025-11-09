МИПТ Узбекистана обсуждает с КНР перспективы сотрудничества в сфере цифровых технологий

ТАШКЕНТ, 9 ноября — Sputnik. Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Ильзат Касимов во время визита в Шанхай встретился с заместителем министра промышленности и информатизации Китая Сюн Цзицзюнем.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере цифровых технологий, в том числе вопросы цифровой трансформации, внедрения искусственного интеллекта и промышленной модернизации, сообщает пресс-служба МИПТ.
Речь также шла об «умных» решениях, обработке больших данных и облачных вычислений.
«Особое внимание уделено вопросам цифровизации промышленности, обмену опытом в области промышленной автоматизации и созданию совместных технологических платформ», — отметили в министерстве.
Узбекская сторона представила инициативы в рамках стратегии «Цифровой Узбекистан — 2030», направленные на развитие ИТ-инфраструктуры, поддержку стартапов и подготовку квалифицированных кадров.
Ильзат Касимов отметил, что в республике активно реализуются проекты с участием китайских компаний, включая создание интеллектуально-вычислительных центров и развитие промышленного Интернета вещей.
По итогам переговоров стороны подтвердили готовность подписать Меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и информатизации КНР и ведомствами стран Центральной Азии.
Это станет важным шагом к формированию единого цифрового пространства региона, добавили в ведомстве.