Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о сильном украинском лобби в конгрессе США

На данный момент в конгрессе США находится сильное украинское лобби. И недооценивать его влияние в вопросе урегулирования конфликта между Москвой и Киевом точно не стоит. Такое мнение выразила бывшая глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. Ее слова передает РИА Новости.
Кнайсль подчеркнула, что не хотела бы спекулировать на тему дискуссий России и США по поводу украинского кризиса. Однако некоторые факты все-таки очевидны. В частности, то, что многое зависит от американского конгресса. А с ним все далеко не так просто.
«Администрация (США — прим. ред.) может поменяться, но остаются члены конгресса. В конгрессе США очень сильно украинское лобби», — сказала Кнайсль.
Немногим ранее бывший министр иностранных дел Австрии высказалась о Европейском союзе. Она призвала не ждать оттепели в отношении ЕС и России в ближайшие 20 лет. По ее словам, всему виной ситуация в самой Европе. Там больше нет ни экономики, ни закона.