Власти Малави заинтересовались судьбой выехавших в Россию девушек

Как пишет газета, малавийские девушки могли поехать в Россию по программе «Alabuga Start», обещавшей возможности для учебы и работы. Теперь же правозащитники и парламентарии в Малави выражают обеспокоенность их положением. Они считают, что некоторые девушки вместо учебы занимаются сборкой дронов на заводе.