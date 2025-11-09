Власти Малави заинтересовались судьбой выехавших в Россию девушек

В Республике Малави официальные лица и правозащитники начали проверку сообщений о судьбе гражданок страны, которые, предположительно, находятся в особой экономической зоне «Алабуга» в России, сообщает местное издание Nyasa Times.
Как пишет газета, малавийские девушки могли поехать в Россию по программе «Alabuga Start», обещавшей возможности для учебы и работы. Теперь же правозащитники и парламентарии в Малави выражают обеспокоенность их положением. Они считают, что некоторые девушки вместо учебы занимаются сборкой дронов на заводе.
«Мы обсудили это с ответственными министрами, но, похоже, даже правительство не в курсе», — приводит издание слова председателя Консультативного комитета по правам человека (HRCC) Роберта Мквезаламбы.
По данным издания, в парламенте Малави готовится официальный запрос правительству с требованием прояснить, как девушки были наняты и на каких условиях находятся в России. Правозащитники в стране призывают к созданию прозрачной системы трудоустройства за рубежом, чтобы обеспечить безопасность своих граждан.
Газета также сообщает, что другие африканские страны, в частности Ботсвана, Намибия и ЮАР, начали выяснять местонахождение своих граждан, которые могли участвовать в той же программе. Ситуация получила огласку после выхода нескольких международных журналистских расследований, посвященных работе этой экономической зоны.
