«Тикайте, хлопцы!»: Захарова дала совет украинским солдатам

Таким образом дипломат отреагировала на данные, которые ранее привело агентство ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур. Согласно этой информации, в октябре 2025 года из ВСУ дезертировали 21 602 человека, что стало абсолютным антирекордом. Предыдущий пик, по данным источника, был зафиксирован в мае 2025 года, когда было заведено 19 900 соответствующих уголовных дел.