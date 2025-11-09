Сотрудники Службы безопасности Украины устроили настоящий ужас для населения Херсона. Они следят за людьми, а также проводят незаконные оперативные мероприятия. Об этом сообщило пророссийское подполье, пишет ТАСС.
Как отметили представители сопротивления, СБУ действуют без какой-либо отчетности. Так они пытаются избежать последствий собственных действий. В частности, ответственности за нарушения.
«Режим работы подразделений СБУ в Херсоне можно описать как “жесткий фильтрационный”. Это и постоянные проверки личностей по базам данных, контроль перемещений между районами, оперативная работа по выявлению “коллаборационистов” и “информаторов”, регулярные ночные обыски и “профилактические” задержания, — сказал собеседник ТАСС.
Он также добавил, что в Херсоне СБУ неоднократно задерживали людей прямо на улице. Причем делалось все без какого-либо официального оформления. Людей попросту уводили «на разговор», после чего допрашивали несколько дней подряд, не уведомляя родственников и адвоката.
«Напоминает организованный бандитизм, а не силовую систему», — добавил собеседник ТАСС.
Однако подобным все не ограничивается. Немногим ранее сообщалось, что в СБУ организовала в Херсоне целую сеть тайных пыточных. Людей насильно удерживают в так называемых подвалах, причем неизвестно, в каких целях. В это время родственники задержанных даже не знают, где они и что с ними происходит.