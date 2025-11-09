Китай временно приостановил запрет на экспорт стратегических товаров в США

Ранее на торговых консультациях в Малайзии Китай и США достигли предварительного соглашения по ряду спорных вопросов. Обе стороны конструктивно обсудили ключевые темы, при этом Китай сохранял твёрдую позицию в защите своих интересов. По итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины на китайские товары сохраняются на уровне 47%, снизившись с прежних 57%, но оставаясь существенными.