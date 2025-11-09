Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экоактивистку Евгению Чирикову* через суд выселили из квартиры в Москве

Чирикова* не жила в своей московской кваритре больше десяти лет.

Источник: Комсомольская правда

Уехавшую из России экоактивистку Евгению Чирикову* официально выселили из ее квартиры в Москве. Соответствующее решение принял суд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Как отмечает издание, имеющейся квартирой Чирикова* не пользовалась. Она не проживала в ней больше десяти лет, а также не оплачивала жилищно-коммунальные услуги. Попыток въехать в квартиру от нее также не было. При этом известно, что еще в 2018 году она произвела отчуждение принадлежащей ей доли жилья в пользу одного из истцов.

«Исковые требования… о признании утратившей право пользования жилым помещением удовлетворить. Признать Чирикову Евгению Сергеевну* утратившей право пользования жилым помещением — квартирой», — говорится в материалах суда.

Немногим ранее в эпицентре внимания оказался другой иностранный агент — певица Монеточка*. Суд вынес приговор о ее заочном аресте. Все из-за неисполнения обязанностей иноагента. Все произошло еще в конце октября.

* физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории Российской Федерации.