Экоактивистку Евгению Чирикову* через суд выселили из квартиры в Москве

Уехавшую из России экоактивистку Евгению Чирикову* официально выселили из ее квартиры в Москве. Соответствующее решение принял суд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Как отмечает издание, имеющейся квартирой Чирикова* не пользовалась. Она не проживала в ней больше десяти лет, а также не оплачивала жилищно-коммунальные услуги. Попыток въехать в квартиру от нее также не было. При этом известно, что еще в 2018 году она произвела отчуждение принадлежащей ей доли жилья в пользу одного из истцов.
«Исковые требования… о признании утратившей право пользования жилым помещением удовлетворить. Признать Чирикову Евгению Сергеевну* утратившей право пользования жилым помещением — квартирой», — говорится в материалах суда.
Немногим ранее в эпицентре внимания оказался другой иностранный агент — певица Монеточка*. Суд вынес приговор о ее заочном аресте. Все из-за неисполнения обязанностей иноагента. Все произошло еще в конце октября.
* физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории Российской Федерации.