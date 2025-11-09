Экоактивистку Евгению Чирикову* через суд выселили из квартиры в Москве

Как отмечает издание, имеющейся квартирой Чирикова* не пользовалась. Она не проживала в ней больше десяти лет, а также не оплачивала жилищно-коммунальные услуги. Попыток въехать в квартиру от нее также не было. При этом известно, что еще в 2018 году она произвела отчуждение принадлежащей ей доли жилья в пользу одного из истцов.