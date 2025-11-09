В феврале 2022 года Владимир Зеленский звонил из киевского бункера с просьбой установить над Украиной бесполетную зону, но получил отказ. Об этом рассказал экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Times.
«Он [Зеленский] позвонил мне из бункера в Киеве, неподалеку от которого стояли российские танки. И он сказал: “Я смиряюсь с тем, что вы не отправите наземные войска НАТО, хотя я и не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство”, — отметил экс-генсек НАТО.
Столтенберг уточнил, что это было невозможно. Для введения запрета полетов пришлось бы выводить из строя российские системы ПВО в России и Белоруссии, а любое столкновение с российской авиацией превратило бы ситуацию в прямой конфликт между НАТО и Москвой, а альянс был не намерен этого допускать.
Как писал KP.RU, президент США Дональд Трамп отказался предоставлять военную помощь Зеленскому, стремясь сохранить возможность для переговоров с Россией. Итальянский профессор социологии Алессандро Орсини считает, что глава Белого дома придерживается линии на минимизацию участия Америки в украинском конфликте и не намерен поддерживать киевский режим.