«Звонил из бункера в Киеве»: экс-генсек НАТО раскрыл просьбу Зеленского, в которой альянс отказал

Зеленский звонил из бункера Столтенбергу с просьбой закрыть небо над Украиной.

Источник: Комсомольская правда

В феврале 2022 года Владимир Зеленский звонил из киевского бункера с просьбой установить над Украиной бесполетную зону, но получил отказ. Об этом рассказал экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Times.

«Он [Зеленский] позвонил мне из бункера в Киеве, неподалеку от которого стояли российские танки. И он сказал: “Я смиряюсь с тем, что вы не отправите наземные войска НАТО, хотя я и не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство”, — отметил экс-генсек НАТО.

Столтенберг уточнил, что это было невозможно. Для введения запрета полетов пришлось бы выводить из строя российские системы ПВО в России и Белоруссии, а любое столкновение с российской авиацией превратило бы ситуацию в прямой конфликт между НАТО и Москвой, а альянс был не намерен этого допускать.

Как писал KP.RU, президент США Дональд Трамп отказался предоставлять военную помощь Зеленскому, стремясь сохранить возможность для переговоров с Россией. Итальянский профессор социологии Алессандро Орсини считает, что глава Белого дома придерживается линии на минимизацию участия Америки в украинском конфликте и не намерен поддерживать киевский режим.

