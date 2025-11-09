«Звонил из бункера в Киеве»: экс-генсек НАТО раскрыл просьбу Зеленского, в которой альянс отказал

«Он [Зеленский] позвонил мне из бункера в Киеве, неподалеку от которого стояли российские танки. И он сказал: “Я смиряюсь с тем, что вы не отправите наземные войска НАТО, хотя я и не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство”, — отметил экс-генсек НАТО.