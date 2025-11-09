Александра Пахмутова отмечает 96-й день рождения

9 ноября народной артистке и всемирно известному композитору, уроженке Сталинграда исполняется 96 лет.
Александра Николаевна родилась 9 ноября 1929 года в Бекетовке (ныне территория Кировского района Волгограда). Здесь же были сделаны ее первые шаги в музыке. В 1936 году Пахмутова поступила в музыкальную школу в Сталинграде. В разгар Великой Отечественной войны (1942−1943 гг.) вместе с матерью была эвакуирована в Караганду. Осенью 1943 года Александра Пахмутова переехала в столицу и начала обучение в Центральной музыкальной школе (тогда — Школа одаренных детей), а после ее окончания в 1948 году поступила в Московскую государственную консерваторию имени Чайковского.
Свою первую музыкальную композицию Александра Пахмутова создала в 5 лет, и с тех пор написала огромное количество песен, ставших поистине народными. Среди них такие произведения, как «Надежда», «Беловежская пуща», «Нежность», «Трус не играет в хоккей», «И вновь продолжается бой», и многие другие. Семейный и творческий союз Добронравова и Пахмутовой создал подлинную музыкальную историю нашей страны. Их произведения стали символами эпохи, отражением чувств и переживаний людей.
За выдающиеся достижения и многолетний вклад в культуру А. Н. Пахмутова была отмечена многочисленными знаками отличия, включая ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, а также орден «За заслуги перед Отечеством» различных степеней. Александра Николаевна — почетный гражданин Москвы, Усть-Илимска, Волгограда, Магнитогорска, Братска, Луганска.
Жители Волгоградской области с особой теплотой и любовью относятся к своей знаменитой землячке и гордятся тем, что великая история волжской земли и всей нашей страны неразрывно связана с именем Александры Николаевны и ее музыкальными произведениями. Ее творчество — это национальное достояние нашего Отечества.
В Волгограде в честь Пахмутовой назван сквер и установлена скульптура под названием «Девочка с аккордеоном», Александре Николаевне присвоено звание почетного гражданина Волгоградской области.
В регионе учреждены губернаторские стипендии и премии имени Александры Пахмутовой. По инициативе губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова на площадке возрождаемого ЦУМа разместится постоянная музейная экспозиция, посвященная творческому пути нашей землячки. Создается Пахмутовский культурно-образовательный центр. Имя композитора с гордостью носит новая школа № 7 в Дзержинском районе Волгограда.
В канун дня рождения Александры Николаевны Пахмутовой в Волгограде открылась еще одна страница ее жизни — выставка «Спасибо за песни! Награды А. Н. Пахмутовой», где представлены фотографии и награды композитора, а также архивные материалы. Одним из первых посетителей экспозиции стал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Коллектив ИД «Волгоградская правда» присоединяется ко всем поздравлениям в адрес именинницы и желает Александре Николаевне крепкого здоровья и благополучия.