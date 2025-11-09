Александра Пахмутова отмечает 96-й день рождения

Александра Николаевна родилась 9 ноября 1929 года в Бекетовке (ныне территория Кировского района Волгограда). Здесь же были сделаны ее первые шаги в музыке. В 1936 году Пахмутова поступила в музыкальную школу в Сталинграде. В разгар Великой Отечественной войны (1942−1943 гг.) вместе с матерью была эвакуирована в Караганду. Осенью 1943 года Александра Пахмутова переехала в столицу и начала обучение в Центральной музыкальной школе (тогда — Школа одаренных детей), а после ее окончания в 1948 году поступила в Московскую государственную консерваторию имени Чайковского.