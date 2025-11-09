Ночь без света: Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгорода

Вечерний ракетный обстрел Белгорода привел к серьезным повреждениям городской системы энерго- и теплоснабжения. Об этом утром сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«Наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с поставленной задачей. Сейчас занимаются восстановлением того ущерба, который нанесли нам враги», — заявил глава региона, выразив надежду, что жители не испытают большого дискомфорта.
Накануне вечером губернатор сообщал о работе ПВО над городом и сбитых воздушных целях. Тогда было известно о падении обломков, вызвавших пожар в гаражах, и отключении света у более чем 20 тысяч жителей.
