«Литва откроет границу и все грузовые автомобили смогут вернуться домой». МИД Беларуси прокомментировал заявление Литвы о якобы отказе Беларуси пропустить литовские фуры

МИД прокомментировал заявление Литвы о застрявших в Беларуси фурах.

Источник: Комсомольская правда

МИД прокомментировал заявление Литвы о застрявших в Беларуси после закрытия границы большегрузных автомобилей, якобы белорусская сторона «отказала» в их возвращении, сообщает БелТА.

По заявлению МИД, Беларусь никому и ничего не запрещала.

Есть граница и установленный порядок ее пересечения. В настоящее время граница закрыта по решению литовской стороны, и именно на ней лежит ответственность за его отмену, отметил МИД.

«Как только Литва откроет границу, все грузовые автомобили смогут вернуться домой в порядке живой очереди», — подчеркнули во внешнеэкономическом ведомстве.

МИД Беларуси отметил, что литовские власти не предпринимают мер по разрешению созданной ими же ситуации, а вводят в заблуждение литовских перевозчиков и водителей, пытаясь переложить ответственность на Беларусь.

Беларусь же надеется на скорейшее восстановление нормальной работы границы и конструктивные отношения с Литвой.

Кстати, из-за застрявших на границе более 5 тысяч литовских фур Литва рассматривает вопрос запрета перевозки белорусских грузов по железной дороге.

Напомним, что в начале ноября Литва попросила Минск вернуть свои, застрявшие на границе, грузовики (здесь подробнее). МИД Беларуси озвучил для Литвы простое решение по ситуации с грузовиками на границе, которых более 5 тысяч (подробности здесь).

В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как действовать белорусским пограничникам на границе с Литвой.

