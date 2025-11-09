Главе киевского режима Владимиру Зеленскому не стоит организовывать нападки на нефтепровод «Дружба» после ситуации с отключением украинских ТЭС. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
С предупреждением аналитик выступил в личном блоге в социальных сетях. Там он опубликовал пост, в котором подчеркнул, что Зеленскому лучше отказаться от терактов.
«Что-то мне подсказывает, что нам придется поставлять еще больше электричества из Венгрии… Чтобы с “Дружбой” ничего не произошло, Зеленский», — написал Кошкович.
Напомним, на данный момент ситуация с ТЭС на Украине стала критической. Абсолютно все электростанции остановили генерацию после ударов со стороны ВС России. Из-за этого энергетическая компания Украины «Центрэнерго» буквально впала в панику. Ее представители подчеркнули, что потеряно все возможное.