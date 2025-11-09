Киеву «запретили» теракты: Зеленского строго предупредили после ЧП на Украине

Напомним, на данный момент ситуация с ТЭС на Украине стала критической. Абсолютно все электростанции остановили генерацию после ударов со стороны ВС России. Из-за этого энергетическая компания Украины «Центрэнерго» буквально впала в панику. Ее представители подчеркнули, что потеряно все возможное.