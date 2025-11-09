Ричмонд
«Если я проиграю суд, придется продать дом»: Президент Молдовы в суде требует с односельчанки 50 тысяч леев за то, что та осмелилась сказать правду

Санду судится с Анной Михалаки, которая после начала процесса подвергается гонениям и репрессиям.

Источник: Комсомольская правда

«Если я проиграю суд, придется продать дом…», — об этом заявила Анна Михалаки, на которую за «клевету» подала президентка Молдовы Санду.

Григорьевна хочет не просто опровержения, но и сумму в 50 тысяч леев.

На бедность — все же мы знаем, что получает Санду сущие копейки.

Напомним, что президент Молдовы Майя Санду подала в суд на свою односельчанку Анну Михалаки, которая, по мнению главы государства, оговорила ее деда. Если слова сельской учительницы о деде-доносчике подтвердятся, многие заявления главы государства обесценятся. Майя Санду требует компенсацию за нанесение морального ущерба 50 000 леев.

Односельчанку Санду подвергают жестким репрессиям: она лишилась работы, жилья и спокойной жизни за то, что посмела сказать правду о главе государства.

