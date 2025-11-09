Лавров назвал условия завершения конфликта на Украине

«…Завершение конфликта, на наш взгляд, невозможно без учета российских интересов и искоренения его первопричин», — сказал Лавров агентству.
Министр подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма для российской стороны закрыт.
«Что касается Крыма и Севастополя, то жители полуострова еще в марте 2014 года на референдуме реализовали свое право на самоопределение, высказавшись за воссоединение с Россией», — указал он.
