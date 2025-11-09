Ричмонд
Лавров назвал условия завершения конфликта на Украине

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Завершение конфликта на Украине невозможно без искоренения его первопричин и учета российских интересов, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

«…Завершение конфликта, на наш взгляд, невозможно без учета российских интересов и искоренения его первопричин», — сказал Лавров агентству.

Министр подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма для российской стороны закрыт.

«Что касается Крыма и Севастополя, то жители полуострова еще в марте 2014 года на референдуме реализовали свое право на самоопределение, высказавшись за воссоединение с Россией», — указал он.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше