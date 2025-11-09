Источник: на пост сити-менеджера Гусева рассматривают Екатерину Канаеву

Формально комитет по соцполитике в настоящее время возглавляет депутат Дмитрий Латушкин, избиравшийся от КПРФ. «Вопрос о новом председателе будет рассматриваться на комитете по законодательству 12 ноября, — уточнили в пресс-службе Заксобрания. — Потом этот вопрос уйдёт в повестку общего заседания Заксобрания». При этом на встрече губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных с председателями депутатских фракций и комитетов, которая состоялась 6 ноября, присутствовала Екатерина Канаева, а не Дмитрий Латушкин.