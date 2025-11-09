Ричмонд
МИД Молдовы о денонсации соглашения с СНГ о безвизе: препятствий для поездок в РФ не будет

В МИД Молдовы утверждают, что подготовленное к денонсации соглашение о безвизовом перемещении граждан внутри СНГ не станет препятсвием для въезда в РФ.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Денонсация Молдовой договора о безвизовом перемещении внутри СНГ не станет препятствием для поездок в Россию и из нее, поскольку существует отдельное двустороннее соглашение, которое остается в силе.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Молдовы, комментируя новости о планах правительства выйти из некоторых договоров, заключенных с СНГ, в том числе Соглашения о безвизовом режиме поездок для граждан стран СНГ.

Как уточнили в МИД, Молдова на данный момент заключила двусторонние договоры о безвизе практически со всеми странами СНГ. Исключение составляют Таджикистан и Кыргызстан, с которыми аналогичные двусторонние соглашения отсутствуют.

Всего же на заседании в среду правительство планирует денонсировать следующие договоры, заключенные в рамках СНГ:

Соглашение о безвизовом передвижении граждан государств — членов СНГ по территории его участников, подписанном в Бишкеке 9 октября 1992 года;

Соглашение о сотрудничестве в области химии и нефтехимии (Москва, 9 сентября 1994 года);

Соглашение о сотрудничестве в области использования сжатого природного газа в качестве моторного топлива для автотранспортных средств (Минск, 26 мая 1995 года);

Соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей природной среды (Москва, 8 февраля 1992 года);

Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) (Москва, 25 ноября 1998 года);

Соглашение о принципах и порядке осуществления военных перевозок (Ташкент, 15 мая 1992 года).

Как Молдова денонсировала соглашения, заключенные в рамках СНГ.

Парламент Республики Молдова в 2023 году денонсировал 20 соглашений с СНГ. Глава МИД Молдовы Михаил Попшой тогда заявил о том, что власти определили свыше 119 договоров, подписанных в рамках СНГ, которые «не представляют ценности для граждан республики». Впоследствии были начаты процедуры о расторжении 79 из этих документов.

В 2024 году процесс денонсации продолжился, но временно прекратился на период предвыборных кампаний. После переизбрания Майи Санду на второй президентский срок в конце 2024 года и утверждения нового состава парламента и правительства в 2025 году, процесс денонсации возобновился.

По состоянию на начало 2023 года Молдова была участницей 282 договоров в рамках Содружества.

