МИД Молдовы о денонсации соглашения с СНГ о безвизе: препятствий для поездок в РФ не будет

Парламент Республики Молдова в 2023 году денонсировал 20 соглашений с СНГ. Глава МИД Молдовы Михаил Попшой тогда заявил о том, что власти определили свыше 119 договоров, подписанных в рамках СНГ, которые «не представляют ценности для граждан республики». Впоследствии были начаты процедуры о расторжении 79 из этих документов.