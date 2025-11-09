Политолога из Перми Маргариту Завадскую признали иностранным агентом

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов политолога и социолога Маргариту Завадскую. В ведомстве заявили, что она распространяет недостоверные сведения и взаимодействует с организациями, признанными в России нежелательными.
Отметим, Маргарита Завадская родом из Перми, где окончила Пермский государственный университет. Позже она получила степень PhD в Европейском университетском институте во Флоренции (Италия), защитив диссертацию по политическим наукам. После этого Завадская работала в Европейском университете в Санкт-Петербурге.
В настоящее время Маргарита занимает должность старшего научного сотрудника в Финском институте международных отношений в Хельсинки.