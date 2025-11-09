Трампа заподозрили в засыпании на ходу

Как пишет издание, иногда глаза Трампа казались закрытыми, а иногда ему как будто было трудно держать их открытыми. Пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома опубликовала фотографии с мероприятия с подписью «Сонливый дон вернулся». Однако Белый дом заверил, что президент не спал. Более того, он говорил и отвечал на многочисленные вопросы прессы.