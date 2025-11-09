Nyasa Times: депутаты Малави потребуют отчет из-за выезда девушек на работу в РФ

В августе Bloomberg сообщил, что российские компании якобы расширяют свою кампанию по поиску молодых африканских женщин для восполнения нехватки рабочей силы. Высказывались опасения, что некоторые из них якобы участвуют в военных действиях на Украине. По данным агентства, в январе базирующаяся в ЮАР Студенческая комиссия БРИКС опубликовала объявления о вакансиях в сфере строительства и гостеприимства в Алабуге для женщин в возрасте от 18 до 22 лет, а инфлюенсеры из ЮАР начали рекламировать их в Instagram и TikTok. Кроме этого, местное отделение Женского делового альянса БРИКС подписало в мае соглашение о трудоустройстве в ОЭЗ «Алабуга» и строительной компании «Эталонстрой-Урал» в общей сложности на 5600 рабочих в 2026 году.