Путин на предстоящей неделе встретится с Токаевым и соберет совещание с Совбезом

АЛМАТЫ, 9 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и соберет совещание с членами Совбеза, передает РИА Новости.
«Владимир Путин проведет встречу с президентом Казахстана, который приедет в Россию с государственным визитом. В плане президента РФ также есть совещание с членами Совбеза РФ», — говорится в Telegram-канале «Вести».
Девятого октября на втором саммите «Центральная Азия — Россия» в Душанбе президент Казахстана сообщил, что его государственный визит в Россию состоится 12 ноября.