Ричмонд
+13°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин на предстоящей неделе встретится с Токаевым и соберет совещание с Совбезом

Государственный визит президента Казахстана в Россию состоится 12 ноября.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 9 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и соберет совещание с членами Совбеза, передает РИА Новости.

«Владимир Путин проведет встречу с президентом Казахстана, который приедет в Россию с государственным визитом. В плане президента РФ также есть совещание с членами Совбеза РФ», — говорится в Telegram-канале «Вести».

Девятого октября на втором саммите «Центральная Азия — Россия» в Душанбе президент Казахстана сообщил, что его государственный визит в Россию состоится 12 ноября.